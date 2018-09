Cuba mostrará logros en atención a salud mental

Cuba expondrá diversos temas relacionados con la atención a la salud mental en la VII Conferencia Internacional Psico-Habana 2018, con sede en el Palacio de Convenciones de La Habana, del 19 al 21 de septiembre.

Auspiciado por el Hospital Psiquiátrico de la Habana Comandante y Doctor Eduardo Bernabé Ordaz Ducungé, el foro será una magnífica oportunidad para el intercambio y actualización de conocimientos.

Según la convocatoria del evento los temas versarán sobre la Psiquiatría y Psicología clínica; Rehabilitación del paciente con trastornos mentales; Atención integral al paciente geriátrico con trastorno mental, Psiquiatría y Psicología forense.

Asimismo, contempla la Psicología comunitaria, Medicina Natural y Tradicional en salud mental, Calidad de vida, estilos de vida y salud mental y formación de recursos humanos, entre otros.

