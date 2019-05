Cuba busca nuevas vías para eliminar el cáncer de esófago

Por: Lissel Pino y Dayle Heredia

El Instituto Nacional de Oncología y Radiobiología desarrolla el Taller sobre Cirugía de Esófago desde el 27 al 31 de mayo, patología que constituye la octava causa de cáncer gastrointestinal en Cuba.

El director del centro, Luis Curbelo, informó que el curso, dirigido a cirujanos de distintas provincias, apuesta por realizar operaciones mediante la técnica mínimamente invasiva a pacientes acostados hacia abajo.

Agregó que entre las ventajas que brinda ese método se destacan la disminución por el cirujano del tiempo operatorio, es menor el sangramiento, el período de recuperación es más rápido, y se eleva la calidad de vida del paciente.

A pesar del recrudecimiento del bloqueo, el Instituto de Oncología mantiene y aumenta sus resultados investigativos, así como prioriza el uso de productos cubanos en el tratamiento del cáncer.



