Cuando se ve con el corazón

Camagüey, Cuba.- El Centro Oftalmológico, adscrito al hospital Manuel Ascunce Domenech, de Camagüey, terminó el pasado año con magníficos resultados , precisó su director, el Doctor Elías Cardoso Guillén.

Agregó que realizaron más de 7 mil intervenciones quirúrgicas, 1000 sobre el plan, aún con inconvenientes, pues en el último trimestre tuvieron déficits de lentes intraoculares para las operaciones de cataratas y desperfectos en los equipos de climatización.

El centro agramontino adquirió tres microscopios de techo y para cirugía de cataratas recibieron otros materiales que proporcionan la intervención ocular de una manera más novedosa y mínimamente invasiva.

El también jefe del Grupo Provincial de la especialidad, hizo hincapié en la tradición del Centro, donde todos sus trabajadores, profesionales o no, reciben un curso de comunicación, vital para mantener una atención adecuada a pacientes y familiares.

