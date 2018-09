Criterio sabio y comprometido con la Constitución desde el sector de la Salud

La Habana, Cuba. – Un consciente y aportador análisis del Proyecto de Constitución de la República devino la primera de 16 reuniones de consulta popular del documento, previstas en el Hospital Clínico Quirúrgico Docente Salvador Allende, del municipio del Cerro, en La Habana.

El Título Cuatro: Derechos, Deberes y Garantías centró buena parte del encuentro, fundamentalmente con criterios encaminados a cómo enfrentar los elevados niveles de envejecimiento poblacional en la Isla.

Yakelín Suárez insistió en que la atención al adulto mayor debe partir de la familia y la comunidad, en un escenario donde articular las políticas de desarrollo del país tendrá necesariamente que contemplar la realidad demográfica de la Cuba de hoy.

Por su parte, Carlos Gómez propuso adicionar en el Proyecto de Constitución la lucha contra la pobreza como uno de los fines esenciales del Estado.

Que el trabajo sea, además de deber y derecho ciudadano, una obligación, fue otra de las propuestas realizadas al Proyecto de Constitución, durante la primera de 16 reuniones de consulta popular previstas en el Hospital Clínico Quirúrgico Docente Salvador Allende, del municipio del Cerro, en la capital cubana.

Así lo planteó Ania Duani, quien además, en el Título Seis: Estructura del Estado, pidió especificar el porcentaje necesario de votos en la Asamblea Nacional para que resulte electo el presidente de la República.

También sobre ese título opinó Iván Giró para sugerir no se circunscriba al Jefe del Estado a solo dos mandatos, ni tampoco fijar límite de edad para desempeñar el cargo.

Adiciones, supresiones y modificaciones propusieron los trabajadores del Hospital Salvador Allende al Proyecto de Constitución, en una tarde en la que otra vez vivieron la oportunidad de convertirse en constituyentes.

