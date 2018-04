Crece atención médica en hospital provincial Ciro Redondo de Artemisa

Artemisa, Cuba.- En el Hospital Provincial Comandante Ciro Redondo García de Artemisa, fueron atendidos en el 2017 más de 49 000 pacientes que en el actual año puede crecer a partir de las condiciones que presenta la institución de salud.

El centro presenta en la actualidad una rotación de 170 camas para ingresos, y a partir del proceso inversionista en que se encuentra inmerso debe concluir el presente año con más de 200 lo cual contribuiría a elevar el número de personas hospitalizadas.

La institución provincial de la Salud Pública en Artemisa, brinda atención en 30 especialidades médicas, de las cuales 15 son clínicas, 9 quirúrgicas y el resto están calificadas como de diagnóstico.

Con más de 1 100 trabajadores, el Hospital Provincial Ciro Redondo aspira superar los 29 ingresos alcanzados el pasado año, con la puesta en funcionamiento de nuevas salas y especialidades que darán respuesta a los pacientes procedentes de los 11 municipios de la provincia de Artemisa.

