Control popular, imprescindible contra el Caracol Gigante Africano

La Habana, Cuba. – Una de las cien peores especies exóticas invasoras del mundo es el Caracol Gigante Africano, cuya reproducción es alta y causa fundamentalmente daños a los cultivos, enfatizó la directora de Vigilancia y Lucha Antivectorial, del Ministerio de Salud Pública, la doctora Carilda Peña.

Dijo que si usted detecta esa plaga debe informarlo al consultorio, el departamento de control de vectores o al policlínico para poder hacer el diagnóstico y orientarle como controlarla.

La experta alertó que no se puede tocar con las manos al Caracol Gigante Africano ni sus huevos, pues esa especie omnívora porta un parásito que provoca la meningoencefalitis eosinofílica.

Insistió que el control popular es fundamental en la lucha contra el molusco presente en casi todas las provincias del país. Sobre el importante tema volveremos en otro estelar matutino.

