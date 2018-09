Concluye Congreso de Medicina Natural y Tradicional

Luego de cinco días de fructíferos intercambios y experiencias, concluye en el Palacio de Convenciones de La Habana el Congreso de Medicina Natural y Tradicional, que reúne a 500 delegados de una veintena de naciones.

Johann Perdomo, jefe del departamento de Medicina Natural y Tradicional del Ministerio de Salud Pública, significó la aplicación de sus diferentes técnicas y la tendencia sostenida al incremento que en el presente año alcanzará los 75 millones de unidades.

El programa científico incluye la presentación de resultados de la ozonoterapia aplicada en varias enfermedades como la lumbalgia, la osteoartritis de rodilla y en el dolor crónico.

La experiencia cubana de la producción local de medicamentos herbarios y su aseguramiento; las tendencias y evidencias de la acupuntura y oncología integrativa, son temas de la última jornada.

(Visited 1 times, 9 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.