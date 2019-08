Comienza hoy Semana Mundial de la Lactancia Materna

La Habana, Cuba. – Desde hoy y hasta el 7 de agosto, Cuba celebra con múltiples actividades la Semana Mundial de la Lactancia Materna bajo el lema Empoderémonos, hagamos posible la lactancia ¡Ahora y en el futuro!

La especialista de la Unidad de Promoción de Salud y Prevención de Enfermedades, doctora Olga Lidia Revilla, informó a Radio Reloj que la jornada en la Isla está enfocada en el papel principal que desempeña el padre en apoyar la lactancia materna, para el bienestar y pleno desarrollo de la madre y el bebé.

Insistió en que la corresponsabilidad del papá en las tareas de cuidado y labores domésticas en ese periodo tan importante facilita que la mamá pueda dedicarle al hijo el tiempo que necesita, así como tener espacio para sí misma.

Durante la Semana Mundial de la Lactancia Materna reconocerán en el país a madres donadoras voluntarias de leche materna, entre otras actividades.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.