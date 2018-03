Comienza el Heberprot-P etapa de evaluación en Estados Unidos

La Habana, Cuba.- El fármaco Heberprot-P comenzará una etapa de evaluación clínica en Estados Unidos, con el objetivo de reducir el riesgo de amputación por úlcera del pie diabético , informó el grupo empresarial cubano BioCubaFarma.

Siguiendo los procedimientos de la autoridad estadounidense para el uso de fármacos, una vez concluida esta etapa, y aprobado por esa agencia, comenzaría la distribución y aplicación en ese país , declaró la entidad.

Según el presidente de BioCubaFarma, Eduardo Martínez, el cumplimiento de ese propósito responde al acuerdo firmado el pasado día 14 entre la compañía cubana Heber Biotec y la estadounidense Mercurio Biotec.

Al decir de Martínez, cifras recientes del Centro para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, existen más de 30 millones de pacientes diabéticos, que representa un 9, 4 por ciento de la población de ese territorio.

