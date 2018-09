Comienza Congreso Nacional de Nefrología

Desde este jueves y hasta el próximo sábado, Sancti Spíritus acogerá el IX Congreso Nacional de Nefrología, en el que participarán unos 300 especialistas de toda Cuba.

El doctor en Ciencias Médicas Jorge Pérez-Oliva, presidente de la Sociedad Cubana de Nefrología, destacó que el encuentro persigue entre sus objetivos aminorar el impacto de la enfermedad renal.

También el foro pretende socializar varias investigaciones relacionadas con la asistencia, docencia e investigación de diversos temas vinculados a la prevención, la clínica nefrológica, hemodiálisis y trasplante renal.

Por su parte, el doctor Remberto Cruz Pérez, jefe del servicio de Nefrología en el hospital general Camilo Cienfuegos, de Sancti Spíritus, manifestó que esa provincia resultó la sede del encuentro teniendo en cuenta la labor que lleva a cabo para contrarrestar la enfermedad renal crónica.

