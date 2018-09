Comenzó en la capital Conferencia PsicoHabana

La formación de recursos humanos es importante para curar enfermos, pero sobre todo para preservar la salud, aseveró el directivo cubano Jorge González, al dejar inaugurada en La Habana la VII Conferencia Internacional PsicoHabana 2018.

Tenemos que trabajar sobre los factores de riesgo y estilos de vida, dijo el director nacional de Docencia del Ministerio de Salud Pública, en la apertura del evento, con la asistencia de representantes de alrededor de 10 países.

La ocasión fue propicia para que el presidente del Comité Organizador, Iván Mora, destacara el objetivo del cónclave de propiciar el intercambio con el más alto rigor científico entre profesionales de la salud mental nacionales y extranjeros.

El inicio del evento estuvo matizado con la presentación de un ejemplo de psicoballet, interpretado por niños de la escuela especial capitalina Sierra Maestra.

(Visited 1 times, 5 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.