Combatir al mosquito, prioridad de todos

Del 1 al 7 de octubre se desarrollará en Cuba una Semana de acción contra los mosquitos, como parte de una iniciativa de los países de la región caribeña para combatir ese vector.

Miriam Valdés, directora de la Unidad de Promoción de Salud y Prevención de Enfermedades (ProSalud), dijo que el objetivo es lograr una mayor participación de la comunidad en la batalla contra el Aedes aegypti y sus terribles secuelas.

El lema es Actívate contra el mosquito y el aspecto central es la concientización sobre la prevención de las picaduras y la proliferación de ese insecto, así como también personal de la Atención Primaria de Salud informará acerca de las medidas de protección y eliminación de criaderos, manifestó a la prensa la especialista.

Esta Semana se suma a las permanentes acciones del Ministerio de Salud Pública de Cuba y demás instituciones para erradicar ese vector, y que abarcan a toda la sociedad.

(Visited 1 times, 5 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.