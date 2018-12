Colaboradores en Angola juran lealtad a los héroes

Los colaboradores cubanos en Angola juraron lealtad eterna a la memoria del Comandante Raúl Díaz Argüelles y los héroes de la Isla que cayeron en cumplimiento de misiones civiles y militares en ese país.

Una representación de cooperantes y miembros de la misión diplomática de La Habana en Luanda acudió ante la tumba que guardó inicialmente los restos de Díaz Argüelles, para depositar una corona de flores y guardar un minuto de silencio en su memoria.

Su ejemplo inspira a los internacionalistas cubanos que en cualquier lugar de la geografía angolana brindan sus servicios en la construcción, la economía, la educación y la salud.

Con orgullo revolucionario proclamamos que nuestros internacionalistas no están olvidados ni muertos, viven más que nunca en nuestros corazones y en el recuerdo de nuestro pueblo, afirmó Annia Quintana, directora adjunta de Imbondex Comercio General.

(Visited 1 times, 3 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.