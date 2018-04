Cita de angiología y cirugía vascular

La Habana, Cuba.- La enfermedad vascular periférica es aquella que obstruye los vasos sanguíneos más alejados del corazón, o sea, las arterias y venas que transportan sangre hacia y desde los brazos y piernas y los órganos del abdomen.

Actualizar sobre el estudio y tratamiento de esas dolencias y lograr un diálogo entre especialistas es la intención de la Octava Semana de la Amistad Científica, que se inicia este 9 de abril, en el Instituto Nacional de Angiología y Cirugía Vascular.

Al informar a Radio Reloj, el doctor José Ignacio Fernández Montequín, presidente del comité organizador, dijo que en la cita, que se sesionará hasta el día 13, se reunirán profesionales de Cuba y otros países.

Precisó que como parte del encuentro tendrá lugar la jornada de los residentes en dicha especialidad y se efectuará la Reunión Nacional del Grupo Cooperativo Latinoamericano de Hemostasia y Trombosis.

El doctor Fernández Montequín nos habla de los temas que abordará la Octava Semana de la Amistad Científica en angiología y cirugía vascular.

Refiere que ocupará gran atención la terapia con el Heberprot-P y la influencia de ese medicamento sobre el índice de amputaciones mayores en los pacientes con úlceras de pie diabético.

Será de interés la prevención, diagnóstico y tratamiento de las enfermedades vasculares periféricas y la arterial de los miembros inferiores, la afección esteno-oclusiva de la aorta y sus ramas, la dolencia veno-linfática y la insuficiencia venosa pélvica.

El especialista en angiología y cirugía vascular agregó que se tratará, además, sobre el envejecimiento vascular temprano, uso de plantas medicinales en afecciones angiológicas, el papel de la Atención Primaria de Salud en este campo y habrá una Jornada de Enfermería Vascular, entre otras temáticas.

