Cigarros electrónicos pueden ser más letales que la nicotina

Diversos tipos de cigarrillos electrónicos contienen ingredientes más tóxicos que la nicotina, alertó un estudio de la revista Plos Biology.

El investigador principal, Robert Tarran, explicó que los líquidos aditivos para esos dispositivos son extremadamente diversos, y que algunos de ellos, como el propilenglicol y la glicerina vegetal, son más perjudiciales que la nicotina sola.

Esos componentes han sido considerados no tóxicos cuando se administran por vía oral, pero, en ese caso, el usuario inhala los vapores del dispositivo, y el estudio confirmó que pequeñas dosis redujeron el crecimiento de las células estudiadas.

Su equipo desarrolló un sistema para evaluar niveles de toxicidad utilizando placas de plástico con cientos de pequeñas hendiduras, en las que células humanas de rápido crecimiento están expuestas a diferentes líquidos para cigarrillos electrónicos.

