Cierra matrícula para carreras de Ciencias Médicas

La Habana, Cuba.- La Universidad de Ciencias Médicas de La Habana informa a los interesados que el sábado 14 de abril cerrará la matrícula de los Cursos por Encuentros para las carreras de Ciencias Médicas.

Anunció que podrán inscribirse en todas las facultades de Ciencias Médicas de la capital habanera, y que debe ser trabajador activo del sector de la salud y tener como mínimo dos años de labor acumulado antes de la fecha de matrícula.

Entre otros requisitos solicitan el Aval de integralidad del centro de trabajo, de conjunto con la Sección Sindical del interesado y que exista correspondencia entre el perfil técnico estudiado y la Licenciatura a que aspiran ingresar.

Los interesados deberán presentar el Carné de Identidad y llenar Planilla de Solicitud de Cursos por Encuentros, el aval del centro de trabajo, el Título de Técnico de nivel Medio y la certificación de notas.

