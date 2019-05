Ciego de Ávila fortalece la medicina familiar (+Fotos)

Especialistas de Medicina en Ciego de Ávila se proponen elevar la salud y bienestar de la población con diversas alternativas impulsadas por los médicos y enfermeros de la familia.

En la jornada de Medicina Familiar se analizaron unos cien trabajos para fortalecer la atención a la medicina natural y tradicional, las enfermedades crónicas trasmisibles y no trasmisibles, el programa materno infantil y del adulto mayor.

Dedicado al aniversario 35 del programa del médico y enfermera de la familia, el evento estimuló a las doctoras María Victoria Barraví, Milagro Cristina Pérez, Lliliana Álvarez, Lazara Elaine Naranjo y Maribel Ramos.

La jornada científica abordó la conferencia Retos y desafíos de la familia avileña en el contexto actual, del psicólogo Danis Rodríguez, y renovó el Capítulo de la Sociedad Cubana de Medicina Familiar, dirigido ahora por la doctora Mayra Quiñónez.

