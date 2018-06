Chequean quehacer del sector de la Salud en Villa Clara y Ciego de Ávila

Santa Clara, Cuba. – La implementación en Villa Clara de la tercera etapa de las transformaciones del sector de la Salud, fue constatado en esa provincia por el ministro del ramo, doctor Roberto Morales Ojeda.

El también vicepresidente de los Consejos de Estado y de Ministros, analizó la asistencia médica, inversiones y el Programa Materno-Infantil, cuya tasa desciende en esa provincia en comparación con igual etapa del año pasado.

En la reunión de trabajo sostenida en Villa Clara por el doctor Roberto Morales Ojeda, ministro de Salud, evaluó el tema de las inversiones dirigidas a la construcción y mantenimiento de instituciones sanitarias, casas de abuelos y hogares maternos.

Los debates incluyeron la situación higiénico-sanitaria de ese territorio, la necesidad de fortalecer la medicina comunitaria y familiar, y de elevar la atención al personal médico y paramédico.

Roberto Morales Ojeda, miembro del Buró Político del Partido Comunista de Cuba y ministro de Salud Pública, destacó este jueves las mejoras de la infraestructura en el Hospital Roberto Rodríguez, del municipio avileño de Morón, y enfatizó en la importancia de que estas perduren.

En un recorrido por la institución, el también vicepresidente del Consejo de Estado instó a los trabajadores de los locales visitados a mantener el compromiso con la sostenibilidad de todas las mejoras allí apreciadas.

Morales Ojeda dialogó con enfermeras, médicos y pacientes de las salas de Neurocirugía, la Unidad quirúrgica y la de Cirugía general, todas reinauguradas como parte del plan de reparación y mantenimiento del Hospital Roberto Rodríguez.

Ojeda añadió que hay que buscar perfeccionar los recursos humanos que garantizan la calidad de la atención a los pacientes, razón principal de nuestro sistema de salud.

(Visited 1 times, 4 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.