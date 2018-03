Cero mortalidad infantil en la Ciénaga de Zapata

Matanzas, Cuba.- Como resultado de la extensión de los servicios de salud a la Ciénaga de Zapata, en la provincia de Matanzas, mantiene en cero el índice de mortalidad infantil y materna.

En esa zona, se encuentra el mayor y mejor conservado humedal de Cuba, que se extiende a todo lo largo y ancho de la península de Zapata y ocupa un área de 4 520 kilómetros cuadrados y más de 9 mil habitantes.

Ariel Alayón, director de Salud en ese territorio, destacó como indicadores favorables la disminución de los recién nacidos con bajo peso al nacer, por los cuidados maternos y la eliminación de infestación del mosquito aedes aegypti, transmisor de enfermedades como el dengue.

Alayón atribuyó esos positivos resultados a la labor intersectorial de la esfera sanitaria, en coordinación con las organizaciones de masas e instituciones gubernamentales de la demarcación.

