Cerca de 29 mil médicos de 90 países se han formado en la ELAM de Cuba

La Habana, Cuba.- La Escuela Latinoamericana de Medicina (ELAM), fundada por el Comandante en Jefe Fidel Castro, en sus 14 graduaciones ha formado a casi 29 mil médicos de 90 países, informó un especialista de esa institución.

En diálogo con la ACN, Luis Estruch, profesor Emérito de la ELAM, destacó que este constituye uno de los grandes logros de la Revolución Cubana y del pensamiento de Fidel Castro, porque ese centro docente surgió el 15 de noviembre de 1999, luego del paso de dos huracanes por Centroamérica y el Caribe.

Cuba tenía que enviar de dos mil a tres mil médicos a esos países a prestar ayuda, y el líder de la Revolución dijo: por qué no les preparamos los médicos a las naciones?, que ellos envíen a los jóvenes de los lugares más recónditos y se formen aquí, recordó el experto.

Al inicio se otorgaron 500 becas para Centroamérica, después mil, posteriormente cinco mil y 10 mil, por lo cual devino un gran proyecto; esta es la obra de Fidel Castro, la única escuela de ese tipo en el mundo para formar médicos de otros países de forma totalmente gratuita es la ELAM, resaltó el entrevistado.

Según Estruch, las dos terceras partes de los graduados tienen el título convalidado en sus naciones donde ejercen, de ellos hay dos ministros de Salud Pública: la de Bolivia y la de Costa Rica, también viceministros, directores provinciales de salud y científicos.

Precisó que del total de egresados, la tercera parte ha hecho la especialidad en los consultorios médicos de Cuba, y en otras instituciones sanitarias, y luego al regresar a sus países llegan con el título de médico y el de especialista.

El profesor Emérito de la ELAM señaló que el sueño de Fidel de preparar jóvenes pobres para las naciones subdesarrolladas se está cumpliendo y actualmente hay cerca de dos mil estudiantes no sólo de la región, sino de todos los continentes, por lo cual se ha convertido en una escuela mundial.

Se sigue desarrollando su pensamiento de formarlos en los valores humanos, en la solidaridad, en contacto con la comunidad, manifestó.

Cuba le ha preparado mil 100 médicos a Haití, 800 a Timor Leste, y 172 jóvenes norteamericanos, la mayoría de ellos convalidados en Estados Unidos, donde ejercen en barrios pobres y promueven programas comunitarios; son cosas extraordinarias y de impacto para el futuro de esos Estados, recalcó.

Eso nadie lo hubiera pensado, el día que Fidel ofreció becas para Estados Unidos y actualmente se preparan en la nación antillana más de 80 jóvenes de ese país, acotó.

También Cuba ha creado nueve facultades de Medicina en África, con profesores y el método cubano; en tanto el programa más exitoso es el de Venezuela, donde se han graduado 22 mil Médicos Integrales Comunitarios y cerca de 20 mil están en formación.

(Con información de ACN)

