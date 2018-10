Celebrarán en Camagüey Congreso Nacional de Farmacología

El XII Congreso Nacional de Farmacología, se celebrará en Camagüey, del 22 al 25 de octubre, con la participación de 150 delegados.

Rosa Valls, presidenta del comité organizador, informó que se tratarán aspectos medulares para el desarrollo de esa ciencia en Cuba, marcada por las dificultades para el acceso a materias primas para la producción de medicamentos.

René Delgado, presidente de la Sociedad a nivel nacional, explicó que los miembros de esa institución están llamados a favorecer el control sistemático de los fármacos, la demostración de efectividad, y la búsqueda de nuevos productos.

El programa científico del Congreso de Farmacología incluirá la exposición de resultados en la búsqueda de nuevos fármacos más eficaces y la identificación de nuevos blancos terapéuticos en enfermedades que constituyen problemas de salud como el cáncer.

