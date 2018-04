Celebrará Guantánamo aniversario 55 de la colaboración médica

Guantánamo, Cuba.- El aniversario 55 de la colaboración médica cubana celebrará la provincia de Guantánamo con una jornada que evocará la noble y humana acción emprendida por la Revolución en Argelia.

La recordación de la efeméride prevé el agasajo a trabajadores de la salud participantes en esa gesta de amor, indicó la licenciada Rosaida Bandera Feijóo, jefa de la Colaboración en ese oriental territorio.

Añadió la funcionaria que se organiza un encuentro entre generaciones de cooperantes, los iniciadores de las misiones en Venezuela y Brasil, y se entregarán medallas conmemorativas a cooperantes destacados.

Agregó que en los barrios y en coordinación con los CDR, se efectuarán actos de recibimiento a colaboradores que terminaron su misión, o se encuentran de vacaciones, y un bloque desfilará en la marcha combatiente por el Primero de Mayo.

