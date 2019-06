Celebran Día Mundial de la Inocuidad de los Alimentos (+Infografía)

El representante en Cuba de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) Marcelo Resende elogió en La Habana el esfuerzo de nuestro país por garantizar la seguridad y soberanía alimentarias.

En el acto, en el Ministerio de Salud Pública, por el Día Mundial de la Inocuidad de los Alimentos, que se celebra por primera vez, el experto reconoció el programa de políticas sociales en la Isla y los avances de la nueva Constitución que refuerza el derecho de cada ciudadano a una alimentación de calidad.

Destacó que la voluntad política de Cuba le ha permitido cumplir con las metas internacionales acordadas en torno a la eliminación del hambre.

El representante en la Isla de las Organizaciones Mundial y Panamericana de la Salud, José Moya insistió que la inocuidad de los alimentos es asunto de todos y mencionó los peligros de los alimentos insalubres.

La Ministra de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, Elba Rosa Pérez destacó que Cuba celebra el Día Mundial de la Inocuidad de los Alimentos con una política aprobada en 2017 que en sus principios recoge la inocuidad como un derecho de todos.

En el acto por la fecha en La Habana, la titular exhortó a seguir trabajando en favor del bienestar de nuestra población y elogió a la Oficina Nacional de Normalización por su labor continuada en la producción de normas de alimentos.

El Ministro de Salud Pública, José Angel Portal Miranda, entregó reconocimientos a trabajadores de varios sectores quienes han logrado significativos aportes vinculados a la inocuidad.

La viceministra del sector, Regla Angulo, destacó que el país facilita la adopción de una estrategia de actualización e implementación de normas referidas a la inocuidad de los productos de consumo humano y animal.

