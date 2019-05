Celebra Ciego de Ávila Día Internacional de la Cruz Roja

La activa participación de su membrecía y el apoyo de instituciones, organizaciones políticas y de masas en el territorio, permiten a la Filial Provincial de la Cruz Roja en Ciego de Ávila, celebrar el Día Internacional de esa organización.

Para la jornada están previstas tareas prácticas de capacitación, salvamento y prevención de enfermedades en los municipios avileños, dijo Iliana Fuentes Torres, secretaria general de la Cruz Roja en el territorio avileño.

Algunas de esas acciones incluyen labores de higienización en comunidades y la colocación de techos de zinc en poblados afectados por el huracán Irma, con un trabajo sistemático y orientado desde la vulnerabilidad geográfica de esas zonas costeras ante los ciclones, agregó.

El Día Internacional de la Cruz Roja se celebra el 8 de mayo, con un especial homenaje a Henry Dunant, de origen suizo y fundador de esa organización.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.