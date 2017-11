Bloqueo yanqui dificulta tratamiento de hemodiálisis

La Habana, Cuba. – El bloqueo del gobierno de Estados Unidos contra Cuba, dificulta y encarece la atención a personas aquejadas de insuficiencia renal crónica que demandan tratamiento de hemodiálisis.

A pesar de esa situación, se realizan esfuerzos para que ninguno de los más de 120 pacientes con esa enfermedad en Sancti Spíritus, al igual en todo el país, queden desprotegidos dada la hostil política norteamericana.

El doctor Remberto Cruz, jefe del Servicio de Nefrología en el Hospital General Camilo Cienfuegos, en esa ciudad, dijo que el tratamiento de hemodiálisis aunque gratuito en Cuba es, de hecho, muy costoso.

Pero explicó que se encarece más porque las máquinas que se utilizan en ese proceder médico se adquieren en Europa, al igual que los insumos y piezas de repuesto, por lo que el flete es más caro que si se compraran en Estados Unidos, operación comercial que a nuestro país le está negada.

