Beneficia implante clocear a niños y jóvenes de Matanzas

Matanzas, Cuba. – Más de 30 niños y jóvenes de la provincia de Matanzas se favorecen con la técnica del implante coclear, entre los 300 que en el país reciben tratamiento gratuito, a pesar de ser valorado en unos 70 mil dólares.

Pese al impacto del bloqueo sobre la salud cubana, los especialistas del Centro Auditivo del territorio contribuyen a que esas personas se insertan en la vida social.

La doctora Magaly Chaviano, directora del sector en Matanzas, dijo que el implante coclear se realiza en La Habana, pero en la provincia matancera asumen el pesquisaje, diagnóstico y rehabilitación posterior de los pacientes.

Entre los desencadenantes de la sordera se citan complicaciones en el embarazo y parto, niños pretérmino, bajo peso al nacer e hipoxia, y la novedosa técnica constituye una ayuda ante la pérdida auditiva profunda de quien no responde a la prótesis.

