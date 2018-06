El Grupo de las Industrias Biotecnológica y Farmacéuticas, BioCubaFarma, se suma a las actividades en Cuba por el Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas, con acciones de prevención y capacitación en todos sus centros, bajo el lema ¡Ayúdanos a prevenir!

La especialista en Drogas de BioCubaFarma, Karina Parra, informó que la campaña tiene entre sus objetivos sensibilizar a los trabajadores del sector a mantener los medicamentos controlados como drogas, alejados de los jóvenes y niños.

Refirió que los fármacos que actúan sobre el Sistema Nervioso Central pueden ocasionar efectos perjudiciales para la salud y la sociedad como son alucinaciones, y muerte, violencia, pérdida de valores y falta de motivación escolar y laboral.

Parra destacó que en la prevención del uso indebido de medicamentos todos tenemos un papel importante; en prever está todo el arte de salvar.

