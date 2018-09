Avanzar, posibilidad para la ortopedia cubana

Los últimos avances que hay en las distintas ramas de la ortopedia y la traumatología en el mundo podrán conocerse en la jornada científica de la especialidad, que se desarrollará en La Habana, durante el mes de octubre.

El doctor Horacio Tabares explicó a la prensa que esa actualización será posible a partir de la asistencia de profesores de mucho prestigio internacional de Estados Unidos, Canadá, Brasil, España, Suiza, Austria y otros países.

El presidente de la Sociedad Cubana de Ortopedia y Traumatología señaló que esos profesionales mostrarán novedades en seis cursos sobre investigaciones clínicas, cirugías espinal, artroscópica y de mano, colgajos en traumatología y el seminario AO-Trauma, dedicado a las afecciones del adulto mayor.

Opinó que dicho intercambio traerá beneficios para la especialidad en Cuba, para el Sistema Nacional de Salud y para los pacientes.

(Visited 1 times, 6 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.