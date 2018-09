Avanza Ciego de Ávila en los servicios de neonatología

El servicio de Neonatología del hospital provincial Antonio Luaces Iraola, de Ciego de Ávila, aplica con éxito desde hace un año, el protocolo Cuidados centrados en el desarrollo de familias, que incluye el método canguro de los padres de recién nacidos prematuros.

La especialista de segundo grado en Neonatología, Midiala Cervantes, informó que ese proyecto se emplea en países desarrollados, en menores de 34 semanas con un peso de mil 500 gramos, y una de sus novedades es la inclusión del papá en el cuidado del bebé durante el prolongado periodo de hospitalización.

Cervantes explicó que el padre le brinda su calor al bebé por espacio de una hora y media a dos, y el neonato se alimenta con la leche materna a través de la sonda orogástrica.

Para emplear ese protocolo se exigen requisitos, como un papá sano sin infecciones, fundamentalmente las respiratorias y de la piel.

