Ausentes cerca del 30 por ciento en Más Médicos de Brasil

En Brasil un total de 2 mil 476 profesionales inscritos en la selección del programa Más Médicos se registran ausentes de sus municipios elegidos, y hoy se cumple el plazo para presentarse en los territorios.

Según el Ministerio de Salud del gigante suramericano, cerca del 70,5 por ciento de los inscritos en la selección de la iniciativa habían comparecido hasta este lunes a los lugares de trabajo.

También se denunció la grave situación de los municipios alejados y en las comunidades indígenas; el 14 de noviembre Cuba decidió no continuar en el programa por las declaraciones despectivas del presidente electo Jair Bolsonaro.

Como parte de Más Médicos, precisó el Ministerio de Salud de la Isla, en el último lustro cerca de 20 mil colaboradores cubanos atendieron a más de 100 millones de pacientes brasileños.

(Visited 1 times, 10 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.