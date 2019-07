Atención a la vida, en Villa Clara

El Programa Nacional para la Atención a la Pareja Infértil, establecido en Cuba desde 2007, constituye una de las principales estrategias del sistema de Salud Pública en la provincia de Villa Clara.

El principal objetivo del mismo, es propiciar el disfrute de la maternidad y elevar los índices de natalidad, que se mantienen por debajo de las pretensiones.

La provincia central de Villa Clara, presenta actualmente el mayor índice de envejecimiento en Cuba, donde casi 200 mil personas superan los 60 años de edad, casi el 24 por ciento de la población total, por lo que necesita aumentar la natalidad.

El estudio de la infertilidad, es iniciado en aquellas parejas que no han logrado un embarazo luego de un año de mantener frecuentes relaciones sexuales sin protección; los especialistas consideran la situación como un problema clínico, e incluye tanto al hombre como a la mujer.

