Aportes y resultados a la salud

Los trabajadores del Centro de Ingeniería Clínica y Electromedicina de Camagüey realizaron el fórum de ciencia y técnica en el Parque Botánico de la provincia, para dar a conocer sus avances en la recuperación y reparación de equipos médicos.

Gran parte de las soluciones presentadas son en la recuperación de equipos para los cuales la obtención de piezas de repuesto resulta muy complicada, por su alto valor en el mercado internacional.

El ingeniero Zholem Jorge Isaac, director del centro dijo que hablan de una amplia gama de equipos, que va desde un esfigmomanómetro hasta una autoclave y en lo que va de año el ahorro al país supera un cuarto de millón de dólares.

Agregó que el trabajo de los esfigmomanómetros, los vinculados con las destiladoras y las autoclaves, están generalizados en el país y otros entran ahora en la prueba de sistema para luego poder extenderlo a otras provincias.

(Visited 1 times, 10 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.