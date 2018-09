Aplicarán en Camagüey el Heberferon en cáncer renal

Un estudio clínico fase dos para la utilización del Herberferon contra el carcinoma renal en estadios tres y cuatro, comenzará próximamente en el Hospital Oncológico Marie Curie, de Camagüey.

El investigador principal del fármaco por el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología de La Habana, Iraldo Bello, informó que en la próxima semana se realizará la vista de inicio para el ensayo en la institución camagüeyana.

Explicó que como criterios para participar en la investigación, además del estadio avanzado de la enfermedad, los pacientes deben haberse sometido a una nefrectomía o extirpación del riñón ante la presencia de la tumoración maligna.

El Doctor en Ciencias Biológicas precisó que hasta el momento, 12 pacientes en Cuba se benefician de la novedosa terapia, con versiones del ensayo en los hospitales: Vladimir Ilich Lenin, Saturnino Lora, Arnaldo Milián, y Joaquín Albarrán.

