Aplican medidas contra mosquito Aedes Aegypti

La prevención constituye la medida fundamental aplicada en Holguín como parte de la estrategia para reducir la incidencia del mosquito Aedes Aegypti, agente transmisor del dengue y otras enfermedades.

El doctor Alcides Lazo, director provincial de Higiene y Epidemiología, destacó que esas acciones incluyen la limpieza y recogida de desechos sólidos y precisó que una de las medidas fundamentales es la protección de los depósitos de agua a través del flameado y el cepillado de tanques bajos.

Dentro de la estrategia, fundamentó el directivo, se realiza también el tratamiento adulticida a las manzanas con altos índices de infestación, priorizando los en varios municipios, incluyendo la cabecera provincial.

En Holguín se extreman también las medidas de vigilancia ante síntomas como enfermedades diarreicas agudas y fiebre, que constituyen manifestaciones de estas patologías, concluyó Lazo.

