Aplican en Artemisa medidas sistemáticas contra el Aedes Aegypti

Artemisa, Cuba. – Ante las intensas lluvias que hacen proliferar el mosquito Aedes Aegypti, agente transmisor del dengue, en la provincia de Artemisa llaman a sistematizar el tratamiento focal o adulticida intensivo en barrios urbanos y comunidades rurales.

Especialistas de Higiene y Epidemiología convocaron a eliminar los salideros de agua en los municipios de Artemisa, Güira de Melena y San Antonio de los Baños, y los microvertederos en Caimito, Guanajay y Candelaria.

En los once municipios de Artemisa son aprovechados los recursos disponibles para la campaña antivectorial y se realizan acciones integrales de saneamiento, con el apoyo de la población.

Por la Dirección Provincial de Salud Pública y su departamento de Higiene y Epidemiología, es prioridad estabilizar y capacitar a los operarios de la campaña y organizar otras fuerzas de apoyo para prevenir enfermedades trasmisibles.

