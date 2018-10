Afectan restricciones del bloqueo a pacientes cubanos

Para realizarse un ecocardiograma trans-esofágico, los camagüeyanos deben trasladarse hacia la provincia de Villa Clara, pues el equipo de marca Philips con esa funcionalidad, sucumbió a tantos años de uso.

No existe la posibilidad de adquirir las piezas de repuesto desde que en el 2009 la filial norteamericana Philips Electronics of North America Corporation, fuera multada de acuerdo con las restricciones del bloqueo estadounidense a Cuba.

El equipo de ultrasonido existente en Camagüey se mantenía funcionando gracias a la inventiva de los especialistas en Electromedicina, explicó Ángel Miranda Fragoso, jefe de Cardiología del Hospital Universitario Manuel Ascunce Domenech.

Cerca de 40 camagüeyanos están en lista de espera para ser operados en la ciudad de Santa Clara, por falta de recursos como las válvulas mecánicas, que deben adquirirse en mercados lejanos y a precios más altos.

