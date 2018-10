Afectado el servicio de neonatología por el bloqueo

El servicio de neonatología del Hospital Provincial General Camilo Cienfuegos, de Sancti Spíritus, sufre los daños del bloqueo de Estados Unidos, que en casi seis décadas costó al país más de 900 mil millones de dólares.

Migdiala Soria, jefa del servicio, explica que medicamentos como el Ibuprofeno en ámpulas para niños prematuros, y el equipamiento para un recién nacido en estado crítico son altamente costoso, pero si se pudiese adquirir en sitios más cercanos, ese monto fuera menor.

La médica Amaris Yumar atiende a niños cardiópatas y confiesa que el diagnóstico y seguimiento de los recién nacidos siempre es complejo, pero se crecen y buscan soluciones.

El informe presentado en la última Asamblea de la ONU para demandar el fin del injusto bloqueo, evidencia las dificultades e impedimentos de Cuba para garantizar el estado de bienestar de su pueblo en materia de salud y educación.

