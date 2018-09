Afecta bloqueo producción de medicamentos homeopáticos en Holguín

Los daños a la producción de medicamentos homeopáticos, sobresalen entre las afectaciones del bloqueo económico y comercial de los Estados Unidos contra Cuba en el sistema de salud en la provincia de Holguín.

Esos compuestos se emplean en el tratamiento de afecciones como artritis, artrosis y dolores lumbares, frecuentes en adultos mayores y personas con discapacidad severa.

Esperanza Gilling, directora del Centro Provincial de Homeopatía, fundamentó que el bloqueo impide la adquisición de las tinturas de belladona y la camomila, imprescindibles para las producciones de esta rama de la medicina natural y tradicional.

Precisó que actualmente la materia prima se obtiene a partir de convenios internacionales o terceros países, lo cual provoca demoras en la atención a los pacientes y destacó que a pesar de las carencias el Estado Cubano destina recursos al desarrollo de esta técnica.

(Visited 1 times, 5 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.