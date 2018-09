Afecta bloqueo estadounidense servicio nefrológico

En la provincia de Las Tunas el Servicio de Nefrología atiende cerca de 100 pacientes en el Programa de Hemodiálisis, que incluye a los que integran el Programa de Hemodiálisis Crónica y los que se dializan por procesos agudos.

Yurisleidys Rodríguez, jefa del Servicio de Nefrología, explica que Las Tunas cuenta con riñones artificiales que ofrecen mayores prestaciones, aunque por muchos años electrodomédicos tuneros se encargaron del funcionamiento de las antiguas máquinas.

El bloqueo económico y financiero impuesto por los Estados Unidos a la Isla, obligó a un cambio de tecnología, ante el encarecimiento de piezas de repuesto, provenientes de lejanos mercados europeos y asiáticos.

El Hospital General Docente Doctor Ernesto Guevara de la Serna, en Las Tunas recibe las garantías de todo paciente cubano que se integra al Programa Nacional de Hemodiálisis, donde se garantiza un derecho básico, la salud

(Visited 1 times, 6 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.