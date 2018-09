Actualizarán expertos sobre resistencia antimicrobiana

Unos 300 especialistas de 15 países, incluido Cuba, harán una puesta al día sobre la resistencia antimicrobiana en una cita mundial que tendrá lugar en la capital el 26 y 27 de este mes.

La doctora Dianelys Quiñones, presidenta del comité organizador de la Conferencia Internacional Resistencia a los antimicrobianos: del laboratorio a la clínica, con sede en el hotel Meliá Habana, anunció que participarán reconocidos expertos internacionales de 13 especialidades médicas.

El objetivo es hacer una actualización para buscar nuevas alternativas con el propósito de combatir las infecciones y el uso indiscriminado de los antibióticos que en el mundo.

Quiñones explicó que esa cita será espacio idóneo para aglutinar y estrechar

lazos con el sector de la salud de la región de las Américas, Europa y otras áreas del mundo en la lucha contra esta alarma mundial.

