Actividades en Cuba por el Día Mundial del Corazón

Con el objetivo de hacer conciencia e informar sobre las enfermedades cardiovasculares, su prevención, control y tratamiento, Cuba desarrolla múltiples actividades en el país con motivo del Día Mundial del Corazón, que se celebra cada 29 de septiembre.

Mi corazón, su corazón es el lema que este año preside la jornada nacional por la efeméride, que lidera el Instituto de Cardiología y Cirugía Cardiovascular e incluye charlas de educación para la salud.

Los especialistas harán recomendaciones dietéticas al paciente cardiópata el miércoles, a las 11 de la mañana, mientras el jueves tratarán sobre los aspectos psicológicos de las personas con enfermedad cardiovascular.

La actividad central por el Día Mundial del Corazón tendrá lugar en la Asociación Cubana de Naciones Unidas el próximo viernes, y habrá una caminata coordinada por el INDER, por las calles aledañas al Instituto de Cardiología.

(Visited 1 times, 7 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.