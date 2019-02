Acomete Las Tunas vacunación antipoliomielítica

Más de 17 mil niños de Las Tunas serán inmunizados durante la primera etapa de la vacunación antipoliomielítica, que se desarrollará hasta el sábado próximo.

En la campaña nacional de vacunación oral serán inmunizados los infantes desde un mes de nacidos hasta los dos años, once meses y veintinueve días, informó la doctora Osiris Santos Velázquez, quien atiende el programa en la Dirección de Salud en el territorio oriental.

La segunda fase se efectuará a finales de abril, cuando se inmunizarán más de 24 mil pequeños, incluidos los de esta etapa inicial y los que se reactivarán, de nueve años de edad.

Los niños no deben ingerir agua media hora antes ni después de que se les suministren las goticas de forma oral, así como tampoco aplicarles la vacuna a los que tengan 38 grados de temperatura, vómitos y diarreas.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.