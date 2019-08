Acogerá Cuba encuentro sobre arbovirosis emergentes

La Habana, Cuba. – Expertos de 50 países participarán en el Curso Internacional de Dengue, Zika y otras arbovirosis emergentes, del 12 al 23 de agosto en La Habana, anunció la doctora en ciencias María Guadalupe Guzmán, directora del Centro Colaborador de la OPS-OMS, para el estudio del dengue y su control.

La también Jefa del Centro de Investigación, Diagnóstico y Referencia del IPK dijo que los participantes se actualizarán acerca de la situación epidemiológica mundial de los principales arbovirus, su clínica, diagnóstico y desarrollo de vacunas.

Agregó que debatirán sobre herramientas de control, su vigilancia, la influencia del cambio climático y nuevas iniciativas en el enfrentamiento de esas enfermedades.

Guzmán explicó que el dengue está en ascenso en América y otras regiones e insistió en que hay que trabajar entre todos para bajar los niveles de infestación del vector.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.