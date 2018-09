Abrirá sus puertas hoy PsicoHabana 2018

Intercambiar y actualizar conocimientos sobre la salud mental, centrará los debates en la VII Conferencia Internacional PsicoHabana 2018, que será inaugurada en La Habana con representantes de más de una decena de países.

La doctora Amaray Cabrera Muñoz, presidenta del comité organizador anunció que en la cita participarán 170 delegados cubanos, con mayor representación de las provincias de La Habana, Villa Clara y Pinar del Río.

En la conferencia también participarán más de 60 especialistas de México, República Dominicana, Ecuador, Holanda, Honduras, Argentina, España, Francia, Estados Unidos y Guinea Ecuatorial.

La psiquiatría y psicología clínica y forense; la rehabilitación del paciente con trastornos mentales; prevención y manejo de las conductas adictivas, así como ética, derechos humanos y psiquiatría se incluyen entre las temáticas de PsicoHabana.

(Visited 1 times, 7 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.