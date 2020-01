Resalta Díaz-Canel cooperación humanista entre Cuba y Venezuela

La Habana, Cuba.- El presidente de la República de Cuba Miguel Díaz-Canel resaltó hoy en su cuenta en Twitter que la cooperación entre Cuba y Venezuela tiene un carácter profundamente humanista.

Díaz-Canel compartió un artículo publicado en el portal web Cubadebate que resume la intervención de su homólogo venezolano, Nicolás Maduro, en la vigésimo segunda reunión de la Comisión Intergubernamental de Cooperación Cuba-Venezuela.



En el artículo se resalta cómo se han profundizado los lazos de cooperación y estos a su vez han posibilitado avanzar en el ámbito cultural, político, económico para derrotar el injerencismo.

Hace 20 años los líderes Chávez y Fidel firmaron el convenio bilateral, con lo cual la nación sudamericana logró erradicar el analfabetismo, y extender el servicio gratuito de salud.

