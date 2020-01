Reinicia espacio literario en habanero Hotel Inglaterra

La Habana, Cuba.- Con un volumen de la Editorial Abril sobre la sociedad Abakuá Cubana, este jueves reinicia en el hotel Inglaterra un espacio literario conducido por la periodista Matilde Salas.

Bajo el título de Abakuá, del mito al imaginario, su autor Ramón Torres nos acerca a esa sociedad secreta masculina, cuyo origen en la Isla data de inicios del siglo 19 como derivación de las agrupaciones nigeriano-camerunénse.

El prólogo del investigador Sergio Valdés apunta que Torres ha realizado un meritorio esfuerzo para mostrar el sentido de existencia y permanencia de la sociedad Abakuá en nuestro entorno, con enfoque inter-disciplinario y un leguaje accesible.

Tras 2 años de inactividad y 15 de presencia, el espacio el libro de hoy en el lobby del capitalino Hotel Inglaterra reinicia sus presentaciones mañana, a las 3 de la tarde, con entrada libre.

PEDRO QUIROGA JIMÉNEZ

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.