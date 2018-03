Recuerdan en Venezuela legado de Hugo Chávez

El pueblo de Venezuela rendirá tributo al líder de la Revolución Bolivariana Hugo Chávez con una caravana que partirá desde la Academia Militar hasta el Cuartel de la Montaña, donde reposan sus restos.

Desde el pasado 5 de marzo, fecha del quinto aniversario de su muerte, el pueblo desplegó un amplio programa para recordar el legado político e ideológico del líder y honrar su memoria como principal impulsor de la Revolución bolivariana.

A propósito del tributo, el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, destacó los esfuerzos de Chávez para proteger y empoderar al pueblo, medida fundamental para consolidar la soberanía e independencia nacionales.

El dirigente partidista llamó a la solidaridad y lealtad absoluta de los venezolanos con la Revolución, frente a los ataques contra la economía del país, orquestados por sectores oligarcas nacionales y extranjeros.

(Visited 1 times, 3 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.