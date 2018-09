Recibió Machado Ventura a dirigente vietnamita

El Segundo Secretario del Comité Central del Partido, José Ramón Machado Ventura, recibió en la tarde de este viernes a Tran Thanh Man, miembro del Secretariado del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam, y presidente del Frente de la Patria en ese hermano país.

El alto dirigente vietnamita realiza una visita oficial a Cuba, encabezando una delegación compuesta por directivos del Frente de la Patria, que participó en el IX Congreso de los Comités de Defensa de la Revolución (CDR).

Durante el encuentro, Machado Ventura destacó los históricos y especiales lazos de amistad entre ambos partidos, gobiernos y pueblos, consolidados durante décadas.

También explicó el debate popular que tiene lugar sobre el proyecto de la nueva Constitución, como expresión de genuina democracia participativa, donde el pueblo expresará sus opiniones, para más tarde someterse a referendo.

Durante el encuentro del Vicepresidente cubano, José Ramón Machado Ventura con el dirigente vietnamita Tran Thanh Man, la parte cubana informó del enfrentamiento y lucha contra el bloqueo estadounidense.

Tran Thanh Man, ratificó la política invariable del Partido Comunista y del Estado vietnamita, en el apoyo a la lucha del pueblo cubano contra ese cerco, así como el interés de la alta dirección de Vietnam de continuar fortaleciendo los lazos de amistad y solidaridad con la Isla.

Ambas partes valoraron como positivos los logros alcanzados en los intercambios de experiencias entre Cuba y Vietnam.

Acompañaron al visitante, el Embajador de la nación asiática en la Mayor de las Antillas, Nguyen Trung Thanh, y otros miembros de su comitiva, y por la parte cubana estuvieron presentes el miembro del Secretariado del Comité Central, José Ramón Balaguer, y el Coordinador Nacional de los CDR, Carlos Miranda.

