Presidente de Cuba asiste a evento culinario internacional

La Habana, Cuba.- El presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel, y el Primer Ministro Manuel Marrero asistieron hoy en La Habana a la apertura del segundo Taller Internacional Cuba Sabe 2020 que se extenderá hasta el próximo sábado.

A la cita asisten más de 200 delegados de Cuba, Estados Unidos, México, España e Italia, quienes participarán en el programa del evento que incluye la realización de talleres, conferencias, tours y degustaciones.

Según declaró la presidenta del comité organizador, Lis Cuesta, Italia será el país invitado de honor al tratarse de una nación con una huella palpable dentro de la gastronomía cubana.

El evento culinario internacional tiene como objetivo promover los valores de la cocina criolla nacional y está organizado por la agencia promotora de turismo cultural Paradiso y en él intervendrán también, el Ministerio de Turismo y la Federación Culinaria de Cuba, entre otras entidades.

