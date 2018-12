Población indígena de Brasil, la más afectada por falta de médicos

Tras el cese de la participación de Cuba en el programa Más Médicos, muy pocos profesionales brasileños se presentaron en las comunidades indígenas para ocupar las vacantes.

En la región Norte del país, donde se ubica el estado de Amazonas, tiene el menor número de puestos ocupados después de la salida de los galenos caribeños y hasta el día del cierre de la inscripción, ningún médico se había inscrito para actuar en 14 ciudades de la zona.

La Secretaría Estadual de Salud afirmó que 508 integrantes del programa, creado durante el Gobierno de Dilma Rousseff, actuaban en la región, entre ellos, 318 cubanos que trabajaban en las tierras indígenas.

A mediados de noviembre, Cuba decidió no participar en Más Médicos por los cuestionamientos y declaraciones despectivas del presidente electo Jair Bolsonaro sobre los profesionales de la Isla.

